Covid-19: Mais duas mortes e 37 casos são registradas no Acre

FILE PHOTO: A worker performs a quality check in the packaging facility of Chinese vaccine maker Sinovac Biotech, developing an experimental coronavirus disease (COVID-19) vaccine, during a government-organized media tour in Beijing, China, September 24, 2020. REUTERS/Thomas Peter/File Photo

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registra 37 casos de infecção por coronavírus nesta quinta-feira, 17, sendo todos confirmados por exames RT-PCR. O número de infectados saltou de 84.450 para 84.487 nas últimas 24 horas.

Até o momento, o Acre registra 226.837 notificações de contaminação pela doença, sendo que 142.238 casos foram descartados e 112 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 79.110 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 117 pessoas seguem internadas até o fechamento deste boletim.

Os dados da vacinação contra a Covid-19 no Acre podem ser acessados no Painel de Monitoramento da Vacinação, disponível no endereço eletrônico: http://covid19.ac.gov.br/vacina/inicio. As informações são atualizadas na plataforma do Ministério da Saúde (MS), ficando sujeitas a alterações constantes, em razão das informações inseridas a partir de cada município.

Mais 2 notificações de óbitos foram registradas nesta quinta-feira, 17 de junho, sendo 1 do sexo masculino e 1 do sexo feminino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 1.725 em todo o estado.

Óbito do sexo masculino:

S. C. P., de 35 anos, faleceu no seu domicílio, em Rio Branco, no dia 16 de junho.

Óbito do sexo feminino:

Moradora de Rio Branco, I. S. O., de 79 anos, deu entrada no Hospital Santa Juliana, no dia 31 de março, e faleceu no dia 5 de abril.

Sobre os casos de Covid-19 no estado, acesse:

Sobre a ocupação de leitos no estado, acesse:

http://covid19.ac.gov.br/monitoramento/leitos

Rio Branco-AC, 17 de junho de 2021

Secretaria de Estado de Saúde do Acre