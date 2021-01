O ex-prefeito de Bujari, Romualdo Araújo, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do INTO depois que foi diagnosticado com Covid-19.

Romualdo tem 35 anos e faz parte do grupo de risco, o quadro de saúde dele requer cuidados especiais. O ex-prefeito está recebendo todos os cuidados necessários.

FONTE: Bujari Notícias