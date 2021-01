Gladson é convidado por Bolsonaro para receber primeiras doses da vacina, após a aprovação da Anvisa

O presidente Jair Bolsonaro chamou o governador o Acre, Gladson Cameli, para receber as primeiras doses da vacina contra o coronavírus. O chamado se deu logo após o anúncio da aprovação do imunizante pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), ocorrida em reunião decisiva na manhã deste domingo, 17.

O comunicado foi feito por meio de uma ligação do presidente para o governador, que já embarcou para Guarulhos/SP, onde deve se encontrar com presidente na manhã desta segunda-feira, 18.

A Anvisa aprovou, com unanimidade dos votos, os pedidos apresentados em janeiro pelo Instituto Butantan e pela Fiocruz, referentes à aquisição de aproximadamente 8 milhões de doses importadas das vacinas para imunização emergencial de grupos prioritários contra o coronavírus no Brasil. Guiados pela ciência e pelos dados apresentados, a equipe concluiu que os benefícios conhecidos e potenciais das vacinas superam quaisquer riscos.

Com a garantia da aquisição das vacinas, seringas em estoque, locais para armazenamento e plano de imunização prontos, o governador pretende iniciar a campanha de vacinação aos grupos prioritários ainda este mês. Com a Coronavac, o plano é adquirir 700 mil doses da vacina e imunizar 350 mil pessoas. Já com a vacina da Oxford, a aquisição será de 500 mil doses e o plano é imunizar 230 mil pessoas.

“Desde que surgiu a possibilidade da criação de uma vacina para imunizar contra o coronavírus, eu batalhei para garantir que o Acre fosse um dos primeiros a receber as doses e iniciar sua imunização. O Acre é o primeiro estado a entregar o plano de vacinação para o Ministério da Saúde e estamos com tudo pronto para receber essa conquista. Meu principal objetivo é fazer com que a nossa população possa voltar o mais rápido possível a realizar suas atividades dentro desse novo normal e, acima de tudo, preservar vidas”, destacou Gladson Cameli.

