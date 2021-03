Idosos acima de 73 anos começarão a ser vacinados nesta terça (2) em Rio Branco

Vacinação contra a Covid-19, em Brasilia. Sérgio Lima/Poder360 25.01.2021

A partir desta terça-feira, 2, os idosos com idade igual ou acima de 73 anos começarão a ser vacinados em Rio Branco nos seguintes pontos de vacinação:

– Drive Thru em frente do 7°BEC;

– URAP Roney Meireles, no conjunto Adalberto Sena;

– URAP Hidalgo de Lima, no Palheiral;

– Policlínica Barral y Barral, no Tangará.

O município de Rio Branco recebeu da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), 8.710 doses na última quinta-feira. Sendo destinadas 6.885 para idosos acima de 74 anos e 1850 para trabalhadores da Saúde.

Na quinta-feira foram vacinados 1.439 idosos com idade acima de 74 anos.

Na sexta-feira, 2.732.

No sábado, 893.

Na segunda-feira (01/03), 544.

Perfazendo um total de 5.608 idosos vacinados

Att

Frank Lima Secretário de Saúde de Rio Branco

Fonte: Ecos da Notícia