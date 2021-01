Luto em Sena Madureira: Morre o comerciante Nunes Sampaio por complicações da Covid-19

Familiares do empresário Nunes, dono do Restaurante Nunes, localizado no trevo de Sena Madureira, confirmaram a morte do mesmo, às 4h da madrugada deste domingo (10), no INTO, em Rio Branco.

De acordo com um irmão de Nunes, a causa da morte foi consequências da Covid-19, no entanto, o mesmo era acometido de doenças pré-existentes.

Nunes estava internado no hospital de campanha de Sena Madureira e havia sido transferido para o into, na última sexta-feira. A família informou que o velório ainda não tinha lugar definido, entretanto, deverá ocorrer na Capela Esperança, na rua Maranhão.

Nunes era filho do saudoso comerciante, Getúlio Sampaio, falecido em datas anteriores. A exemplo do pai, era muito conhecido em Sena Madureira. Era comerciante na entrada da cidade há muito tempo e junto com a família montou o bar, restaurante e lanchonete Nunes.

A notícia surpreendeu a todos e deixa a comunidade enlutada. Com mais essa morte, a covid-19 já fez mais de 19 vítimas fatais em Sena.

Por Aldejane Pinto