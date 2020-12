Morre Pelezinho, ex-secretário adjunto de Esporte do governo Tião Viana, vítima de Covid-19

faleceu no final da noite desta quinta-feira (17), no Into, Vítima da covid-19, o ex-secretário adjunto de Esporte do governo Tião Viana, o desportista Petronilo Lopes Rodrigues Filho, o Pelezinho, de 45 anos.

Foto: Reprodução

Pelezinho estava entubado há vários dias na unidade hospitalar, por conta da piora em seu quadro de saúde, já que sofria de hipertensão arterial.

Sapateiro de profissão, Pelezinho foi diretor do Programa Luz para Todos no Acre e também secretário de esportes e lazer entre os anos de 2014 e 2016, durante a gestão do ex-governador Sebastião Viana. Também assumiu a função de secretário adjunto da mesma pasta. Ainda no mundo dos esportes, foi presidente do Andirá entre os anos de 2015 e 2017.

Sempre envolvido na política, foi candidato a vereador pelo PT nas últimas eleições, obtendo 166 votos.

Fonte: ac24horas