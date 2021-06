Mutirão de 48 horas de vacinação contra a Covid-19 tem início em frente ao Palácio Rio Branco para todos acima de 45 anos

O governo do Estado do Acre iniciou às 8 horas desta quinta-feira, 17, o mutirão de vacinação contra a Covid-19 em frente ao Palácio Rio Branco para todas as pessoas acima de 45 anos.

A ação especial tem como principal objetivo acelerar a vacinação contra Covid-19 no estado do Acre, alcançando de forma mais célere a imunização, reduzindo a transmissão e consequentemente a letalidade do vírus em toda a população.

Segundo a Secretaria de Estado do Acre (Sesacre) serão 48 horas ininterruptas de vacinação, encerrando apenas às 8 horas do dia 19. E dependendo da demanda e do número de doses disponíveis, a faixa etária deve ser ampliada, cobrindo a população de até 40 anos.

O governador Gladson Cameli esteve presente no início do mutirão e destacou que o Estado está fazendo todo o possível para salvar vidas com o objetivo de voltar à normalidade, mas que para isso as pessoas precisam se vacinar e convocou todas as pessoas que já estão nas faixas contempladas a irem aos postos de vacinação.

“É de emocionar quando eu vejo esse povo todo aqui nessa fila querendo se vacinar e é isso que a gente precisa, unir forças para tentar virar logo essa página. Eu convoco, eu peço, todos os brasileiros acima de 45 anos que residem aqui em Rio Branco, venham aqui no Palácio se vacinar. Temos um cronograma e logo logo vamos chegar aos 18 anos. Vacina é vida”, destacou o governador.

Guardando lugar na fila desde às 5 horas, Irislene Lima da Silva veio do bairro Manoel Julião direto para se vacinar no mutirão sendo a primeira pessoa a ser atendida. Muito emocionada, ela não conseguiu conter as lágrimas ao lembrar do irmão, vítima fatal da Covid-19.

“É um momento muito especial. Eu queria muito que ele tivesse tido essa oportunidade também. Perdi uma prima, perdi uma tia. Perdi muita gente pra essa doença. E eu tinha que me vacinar, por ele e por todos”, desabafou.

Juntos e fortes

A ação do governo do Estado contou com a parceria da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), a Casa Civil, a Universidade Federal do Acre (Ufac) e a Prefeitura de Rio Branco.

O prefeito Tião Bocalom esteve presente e agradeceu a iniciativa do governador, com o mutirão que estimula a vacinação, lembrando que no sábado e domingo será a vez do mutirão no Ginásio do Sesi, que contemplará pessoas acima de 40 anos.

“Não existem restrições quando o assunto é cuidar de gente. E governo do Estado e a prefeitura todos são responsáveis por cuidar do bem-estar das pessoas, um bem-estar que passa neste momento pela vacinação contra a Covid-19”, reforçou.