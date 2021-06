Nas primeiras horas de mutirão de vacinação contra Covid-19, mil doses já foram aplicadas

O mutirão de vacinação contra Covid-19 realizado pelo governo do Acre, em parceria com a Prefeitura de Rio Branco, já aplicou 1.000 doses até as 15h36 na ação que teve início às 8h da manhã desta quinta-feira, 17, e se estende por 48h, sendo o encerramento no sábado, 19, também pela manhã.

Marca de 1.000 aplicadas foi registrada as 15h30. Foto: Júnior Aguiar/Secom

A ação está sendo marcada por sorrisos, lágrimas de alegria, braços erguidos e emoção por receber a primeira dose da vacina contra a doença que já levou filhos, pais, mães, tios, tias, avós e avôs.

“Eu vim preparada, mas não tenho maturidade para não chorar”, se emociona Vera Lúcia da Silva Freire, de 50 anos, que ainda relata a emoção de ter recebido a primeira dose da vacina.

“Eu passei na fila 8 minutos, aqui fora, e lá dentro eu passei mais 5 minutos. Então, é rápido. Serão 48h de trabalho produtivo”.