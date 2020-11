Prefeito Mazinho e Deputada Meire Serafim estão com Covid-19

O novo coronavirus atingiu em cheio Secretários e assessores da Prefeitura de Sena Madureira. Até o prefeito Mazinho Serafim e a esposa a Deputada Meire Serafim testaram positivo para a Covid-19. O casal fez exames no último domingo, 22, no Hospital da Covid-19 no município. Em nota o Secretário de Administração Astério Vieira informou que o gestou e a parlamentar estão bem e tomando todos os medicamentos.

Alguns secretários municipais e assessores também testaram positivo. Entre eles estão o Secretário de Educação Altemir Lira, irmão do vice-prefeito Gilberto Lira, o gestor do Sebrae no município Adjerbisson Mendonça, cunhado do vice-prefeito entre outros. A irmã do Prefeito Mazinho, a ex-deputada Marileide Serafim foi diagnosticada com a Covid-19.

A ex-parlamentar está internada no hospital de campanha do município. Segundo informações pelo 80 pessoas testaram positivo para a.covid-19 em Sena Madureira no último domingo, 22. Nesta segunda-feira, 23, o número de pessoas que procuraram as unidades de saúde para fazer o teste do novocoronavírus aumentou consideravelmente.