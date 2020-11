Tião Bocalom testa positivo para Covid-19 e não participará de atividades de campanha

O candidato a prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), testou positivo para Covid-19 nesta terça-feira (10). Bocalom tem 67 anos e faz parte do grupo de risco. O candidato anunciou que está em quarentena e não tem sintomas graves.PUBLICIDADE

“Ele está bem, está em casa, ele está sendo acompanhado de perto por médicos. Mesmo em quarentena, a chapa continua na campanha, com a nossa vice Marfisa, senador Petecão. A mobilização continua nessa reta final, firme e forte”, informou a assessoria do candidato.

Bocalom cancelou a participação no debate do Fórum Acre 2050 que aconteceria na noite desta terça. “Ainda tenho poucas informações, mas ele está isolado até o momento. Assim, não participará do debate de hoje”, disse a assessoria.

A assessoria do candidato informou ainda que devido ao diagnóstico, Bocalom não irá participar de atividades de campanha que estavam programadas para esta quarta-feira (11). As equipes do candidato seguem realizando a campanha.

Fonte: Ecos da Notícia