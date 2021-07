Vacinas vencidas: ” Não recebemos nenhum posicionamento do Ministério da Saúde”, diz Secretário em nota

De acordo com uma reportagem da Folha de São Paulo pelo menos 62 doses de vacinas contra Covid-19, que estavam vencidas foram utilizadas no Acre. Sendo 51 delas, no município de Xapuri.

Depois da veiculação da reportagem a Secretária Municipal de Saúde divulgou uma nota.

Nessa sexta-feira, 2, circulou a notícia do portal UOL, sobre lotes de vacinas vencidas da Astrazeneca/Fiocruz. O secretário de Saúde de Rio Branco, Frank Lima, emitiu um comunicado aos rio-branquenses:

“Nesse momento, como secretário Municipal de Saúde de Rio Branco, não tenho nada oficial do Ministério da Saúde.

Vacina é coisa séria e não posso emitir uma opinião somente por uma notícia de um veículo de comunicação, sem um posicionamento do Ministério da Saúde.

Estou aguardando um comunicado para saber o que, de fato, ocorreu, qual o lote, e quantas pessoas foram vacinadas em Rio Branco com essas vacinas.

Com isso, vamos saber, também, quais medidas devem ser adotadas nesse caso.

Na sequência, a Vigilância Epidemiológica tem todas as condições para, rapidamente, identificar todos que por ventura possam ter recebido vacinas dos lotes identificados e tomar as medidas recomendas pelo Ministério da Saúde.”

Frank Lima

Secretário de Saúde de Rio Branco