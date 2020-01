Em busca da qualidade prometida, Gladson Cameli faz novas mudanças na saúde

Depois de um ano onde o governo patinou na área de saúde, o governador Gladson Cameli quer resultados imediatos para o setor no início de seu segundo mandato. Para proporcionar a qualidade do atendimento prometido, o governador continua realizando mudanças no comando das unidades de saúde.

No Diário Oficial desta sexta-feira, 3, foram nomeados novos gerentes e assistência à saúde para a Maternidade Bárbara Heliodora, o Hospital da Criança e a UPA da Baixada da Sobral.

Para a Maternidade e o Hospital da Criança que fazem parte do Sistema Assistencial à Saúde da Mulher e da Criança (SASMC) o escolhido foi o enfermeiro Wuesley Daniel Silva, que substitui Silvia Helena De Araújo Carneiro, exonerada do cargo.

Já para o cargo de Gerente de Assistência à Saúde da Unidade de Pronto Atendimento Franco Silva, na Baixada da Sobral, Meyre Anne Rodrigues De Oliveira foi exonerada e dá lugar a José Martins De Souza Júnior. Uma outra mudança anunciado por Gladson foi a nomeação de Tatiana Calixto, ex-gerente da UPA da Sobral para uma chefia de departamento na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fudhacre).