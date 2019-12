12ª corrida da TV 5 Ecoacre teve vencedores de Rondônia e show de prêmios

Neste sábado (21) A Corrida TV5/ECOACREDISTRIBUIDORA movimentou o desporto acreano. Conforme a coordenação de prova previa, a largada com e chegada na frente da sede da tv aconteceu com um grande número de competidores.

Nos últimos anos, o evento tem atraído grande número de atletas, assim tornando-se uma das mais importantes do pedestrianismo local. Outro fato que chama atenção diz respeito às inscrições de um grande número de atletas do vizinho Estado de Rondônia, isso sem falar da confirmação na prova de alguns atletas de Manaus-AM que sempre vem prestigiar o evento.

Em sua 12ª edição, a prova mante o valor pago em dinheiro aos primeiros colocados, assim tornando-se uma das maiores provas da região Norte, totalizando uma distribuição de quase R$ 8 em dinheiro e mais de 10 mil em (prêmios, brindes, e toda estrutura do evento). O campeão da categoria elite, naipes masculino e feminino, levaram uma boa premiação.

De acordo com o coordenador geral da prova, cronista esportivo Demostenes Nascimento, a corrida TV5/ECOACRE que mais uma vez teve transmissão ao vivo na TV5, Rádios Eco Acre FM-106,5, 95.5 e 99.52 e cobertura online através do site ecoacre.net foi um sucesso. No total foram mais de uma centena de atletas entre profissionais, amadores e anônimos do estado do Acre e de outros estados vizinhos nesta corrida.

PERCURSO

Conforme a programação, a corrida pedestre TV5/ECOACRE teve largada e chegada em frente à TV5, no conjunto Xavier Maia, com percurso de 10 Km, para atletas profissionais, com premiação aos 5 primeiros colocados no masculino e feminino. E 5 Km para amadores também com premiação aos 5 primeiros colocados.

De acordo com Demostenes Nascimento, a prova aconteceu na parte alta da cidade, para não atrapalhar o trânsito no Centro da cidade.

Resultado da prova:

PREMIAÇÃO 05 KM – M

ORD Nº NOME TEMPO 010 HIAGO SILVA 11:03 036 MAYCON VASQUES 11:35 031 WELLISON PONCIANO 12:00 052 VALDIR CRUZ 12:11 64 FRANCISCO VALDEVINO 12:31

PREMIAÇÃO 05 KM – F

ORD Nº NOME TEMPO 33 SAYNARA BEZERRA 11:36 09 MARIA CECÍLIA 13:13 11 SAMIA DE ARAÚJO 13:43 34 JULIA GABRIELLE 46 LANNE SILVA

PREMIAÇÃO 10 KM – M

ORD Nº NOME TEMPO 102 JANAILTON CRUZ 33:35 141 EVANDRO SARAIVA 33:49 115 WENDEVILSON SILVA 36:49 136 FRANCISCO MOTA DE ANDRADE 37:21 146 WILSON RIBEIRO 38:21

PREMIAÇÃO 10 KM – MF

ORD Nº NOME TEMPO 116 MARIA ROSANGELA 39:15 103 MAIRENE BRAGA 44:56 140 MARIA JOSÉ 47:15 117 MARIA SANDRA DE OLIVEIRA 48:35 170 VANIA NONATA 49:00

PREMIAÇÃO 16 A 29 KM – M

ORD Nº NOME TEMPO 111 LÁZARO DA CRUZ 109 ANTONIO ROZARIO 104 NOÉ DA SILVA 106 QUÉTERO MENEZES 105 TEMERSON GOMES

PREMIAÇÃO 30 A 39 – M

ORD Nº NOME TEMPO 120 JOSE DIORLEI SILVA 121 FÁGNER DA SILVEIRA 122 ANDRE LUIZ RAMOS 45 LIBNI PEREIRA 130 EDVAN LIMA DE OLIVEIRA

PREMIAÇÃO 40 A 49 – M

ORD Nº NOME TEMPO 143 ANDRE CARVALHO 139 JERENILSON MORAIS 150 JOSE RIBAMAR OLIVEIRA 138 ELESSANDRO COSTA 155 ROBENIR LIMA

PREMIAÇÃO 50 A 59 – M

ORD Nº NOME TEMPO 179 ERLANDIO ARAUJO – PEPE 184 RONALDO PEREIRA 180 ANTONIO SOARES MESQUITA 185 ARILTON SANTOS SILVA 183 FRANCISCO CHAGAS NEVES

PREMIAÇÃO ACIMA DE 60 – M

ORD Nº NOME TEMPO 197 RAIMUNDO GOMES DE QUEIROZ 196 JOAO BATISTA JUSTO 198 JAIME FERREIRA

PREMIAÇÃO 16 A 29 KM – F

ORD Nº NOME TEMPO 101 RAIMUNDA CÍCERA SILVA 107 LARISSA CAROLINE SILVA

PREMIAÇÃO 30 A 39 – F

ORD Nº NOME TEMPO 117 MARIA SANDRA DE OLIVEIRA 114 MARIA ANTONIA FELIX 135 MARCIA AMORIN SILVA

PREMIAÇÃO 40 A 49 – F

ORD Nº NOME TEMPO 142 MARIA ROSILETE PEREIRA 137 FRANCINES MARIA SOUZA 154 ELESLEUIDE ARAUJO

Fotos do evento: