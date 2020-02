Bombeiros resgatam cobra jiboia do centro da cidade de Rio Branco

Júnior César

Uma guarnição do corpo de bombeiros foi acionada no centro da cidade da cidade no inicio da tarde desta terça-feira (5) para fazer o resgate de uma cobra Jiboia no centro de Rio Branco.

De acordo com as informações do corpo de bombeiros tratar-se de um filhote de aproximadamente 1,5 metros. O animal não é peçonhento e tem duas possibilidades para ter aparecido no centro da cidade, alguém que criava o animal ilegalmente o deixou escapar ou ele pode ter surgido da região de mata nas proximidades do rio acre.

A cobra, estava atravessando a avenida Brasil ao lado da biblioteca pública e Catedral Nossa Senhora de Nazaré, quando uma funcionária pública com a ajuda um homem que passava no local, recolheu o animal para dentro de uma caixa de papelão até a chegada dos bombeiros que realizaram o resgate.

Um vídeo gravado pelo internauta Flávio Santos, registra o momento do resgate do animal.

Confira: