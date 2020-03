Ministério da Saúde repassa R$ 2,4 milhões para o Acre combater pandemia do Covid-19

O Ministério da Saúde ampliou a medida que disponibiliza recursos do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde aos estados e Distrito Federal, destinados às ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus. Houve aumento no repasse.

Nesse contexto, o Acre passou de pouco mais de R$ 1 milhão para R$ 2.434.334,96 no valor que tem direito neste momento para o combate à doença que não para de fazer vítimas no Estado.

A portaria 480, de 23 de março, diz que que o Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência dos montantes financeiros estabelecidos nas Deliberações das Comissões Intergestores Bipartites – CIBs a serem repassados aos Fundos Municipais e Estaduais de Saúde.

Veja: