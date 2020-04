Esposa traída mata suposta amante a facadas no bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul

Uma jovem conhecida como Fátima foi executada com uma facada no peito. O crime ocorreu na noite desta sexta-feira, 24, no bairro do Miritizal, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre. Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, Fátima estava com o marido da autora da facada, por isso, foi atingida pela suposta companheira do homem.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas devido a gravidade das perfurações a mulher não resistiu.A Policia Militar foi acionada e já está na busca da autora do crime na região, mas até o momento, não foi presa. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).