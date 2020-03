A cidade começa a esvaziar e o povo está, enfim, entendendo a gravidade do coronavírus

CONTIL.NET

A cidade está cada vez mais deserta, muito mais que períodos de feriados prolongados. Sinal de que, aos poucos, a população vai entendendo o recado das autoridades sanitárias.

Federal

Na esfera federal o decreto de calamidade pública foi aprovado com facilidade, porém, uma comissão mista de deputados e senadores foi formada para, a cada 15 dias, acompanhar e fiscalizar os gastos do presidente no combate ao coronavírus. Não dá pra assinar simplesmente um cheque em branco.

Para tudo

A próxima medida a ser tomada ainda neste fim de semana é pelo fechamento de aeroportos, rodoviárias, bares e restaurantes. Governadores da região norte estão pactuando ações duras para evitar mais óbitos e descontrole da pandemia.