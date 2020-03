Acerto de contas: Homem é assassinado com tiro no peito dentro de casa

Um homem, identificado como Valmir da Silva, foi morto com um tiro no peito, na madrugada deste sábado (7). O fato aconteceu na residência da vítima, no Bairro Geni Nunes, no município de Feijó, no interior do Acre.

De acordo com informações de populares, uma pessoa ainda não identificada chegou na casa de Silva chamando o homem, e quando a vítima abriu a janela, acabou recebendo um tiro no peito, morrendo antes mesmo de receber socorro. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam atestar a morte de Valmir. O corpo da vítima ainda foi encaminhado para o hospital de Feijó.

Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede em Cruzeiro do Sul, onde serão realizados os devidos exames cadavérico.

Policiais Militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre o criminoso e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

A motivação do crime, segundo a polícia, seria um acerto de contas, pois a vítima teria, possivelmente, agredido um membro de facção dias antes do crime. A Delegacia de Polícia Civil de Feijó vai investigar o caso.

A esposa da vítima reclamou em uma rede social pelo descaso que o corpo do marido foi tratado no hospital de Feijó, pois ao dar entrada no local, o cadáver de Valmir foi colocado no chão para aguardar a remoção para o IML em Cruzeiro do Sul.