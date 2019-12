Açougueiro reage a assalto e esfaqueia assaltante em Tarauacá

Homem identificado pelas iniciais M. A. E . S , de 25 anos , realizou um assalto num mercantil de Tarauacá, cidade do interior do Acre, mas o desfecho não saiu como ele esperava.

Ele entrou no estabelecimento comercial com uma escopeta para cometer o ilícito, mas durante o ato um açougueiro desferiu várias facadas. Deixando suas vísceras expostas.

Mesmo ferido, o criminoso subtraiu R$ 1.810 do mercantil e fugiu do local do crime. Contudo, a guarnição da polícia militar conseguiu capturar o criminoso, recuperou o dinheiro e apreendeu a arma usada no assalto. Ele foi levado para o hospital da cidade e não corre risco de perder a vida.

Por Portal Tarauacá