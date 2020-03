Acre diz que ainda não há necessidade de cancelamento de voos pelo coronavírus

Seguindo à medida que vem sendo tomada pelo Brasil até o momento, o governo do Acre também diz que ainda não tem necessidade de cancelar voos devido a pandemia do coronavírus. Apesar de vários países da América do Sul já suspenderem voos para evitar a proliferação do vírus, o Estado garante que vem trabalhando focado na prevenção ao contágio da doença. Além disso, o Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde do Acre (Sesacre) destaca que também não é necessário, neste momento, convocar mais profissionais para atuarem na questão.

“O Acre ainda não tem nenhum caso confirmado de covid-19”, explica o departamento em nota. O órgão salienta que estudantes acreanos de medicina que possam retornar de cidades bolivianas, podem procurar espontaneamente a sala de coleta, destinada exclusivamente para exames de coronavírus, que está instalada no Pronto-Socorro de Rio Branco.

“Esse é o protocolo recomendado pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde, e seguido estritamente pela Sesacre. Pelo protocolo, pessoas que estejam regressando de países com casos confirmados – e que estejam com tosse, coriza e febre –, devem procurar por iniciativa própria o serviço de atendimento do PS, para coleta de material para teste de coronavírus, onde existe uma sala de coleta apropriada com profissionais preparados e equipados com vestimentas e material adequados”, afirma o Departamento.

No Acre, três casos que vinham sendo investigados por suspeita de contágio do coronavírus foram descartados após exames laboratoriais.