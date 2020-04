Acre é o 6º estado em que as pessoas mais desobedecem isolamento social, diz pesquisa

Um levantamento divulgado nesta quinta-feira (9) por uma empresa de softwares mostra que o Acre é o 6º estado em que a população mais desobedece ao isolamento social para combater o coronavírus no Brasil.

O índice aponta a situação de confinamento por estado. No ranking, a população do Distrito Federal é a que melhor cumpre o isolamento social – principal medida de combate à pandemia de coronavírus. O índice chega a 56,47%. Os números apontam Goiás em segundo lugar: 56,27% da população respeita as regras da quarentena. A terceira posição é de Pernambuco, com índice de 53%.

O Acre ainda obedece mais a regra que Tocantins, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e Mato Grosso.

Os dados foram disponibilizados no site da In Loco, empresa do setor de segurança da informação e antifraude, que os disponibilizou aos órgãos públicos e autoridades para contribuir no combate à disseminação do coronavírus.