Acre é primeiro estado do Norte a receber réplica fiel do novo caça da FAB

Rio Branco é a primeira cidade da Região Norte a receber uma réplica em tamanho natural da aeronave F-39E Gripen. O caça, trazido de Brasília para a capital do Acre, tem como data de previsão operacional o mês de outubro, de acordo com o site da Força Aérea Brasileira (FAB). O modelo está sendo exibido na exposição “1936: A Trajetória – Um Voo pela História da Aviação no Acre”, mostra em alusão aos 59 anos da emancipação do estado. O evento é uma parceria da FAB com o governo do Estado, com curadoria da Fundação de Cultura Elias Mansour e apoio do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

O governador Gladson Cameli conta que a logística para trazer uma aeronave tão grande não é fácil: “Imagine quantos estados da federação querem ter essa oportunidade? Com união, vamos mostrar nossa história e valorizar nossa cultura. Eu digo que estou aprendendo todos os dias. Precisamos externar nossa história.”

E completa: “Quando se fala em Região Norte, geralmente não pensam em nós como os primeiros. Precisamos lutar, nos impor. Somos um povo guerreiro”.

Esse modelo de caça foi trazido ao Brasil em setembro de 2020. Com tecnologia sueca, o Gripen é o mais novo modelo de defesa do espaço aéreo nacional. De acordo com o site da FAB, a aeronave é conhecida pela sua eficiência, baixo custo de operação, elevada disponibilidade e avançada capacidade tecnológica. Em diversas forças aéreas do mundo, é o vetor responsável pela soberania e proteção da nação, realizando missões variadas, como as de policiamento do espaço aéreo em regiões críticas.

O tenente-comandante da FAB Edson Baratto agradeceu o povo acreano pela parceria e falou sobre a possibilidade de ver a aeronave de perto. “A integração entre a Força Aérea e o Estado do Acre é muito nobre. A gente está aqui como forma de retribuir todo o carinho do povo acreano para com a Força Aérea, proporcionando esse momento ao povo, às crianças e aos jovens. Tenho certeza que, ao ver essa aeronave, muitos vão querer se tornar pilotos da FAB.”

Réplica da mais nova aeronave da Força Aérea Brasileira, o Gripen F39 fica exposto até o próximo dia 27. Foto: Diego Gurgel/Secom

O F-39E Gripen pode ser visitado durante a exposição “1936: A Trajetória – Um Voo pela História da Aviação no Acre”, que está aberta ao público até o dia 27, domingo. O horário de funcionamento é:

Segunda a sexta-feira – manhã: das 9 às 12h / tarde: das 15 às 18h)

Sábado e domingo – turno único: das 15 às 20h