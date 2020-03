Acre ganha 10 novos leitos de UTI e mais de R$ 1 milhão para medidas contra o coronavírus

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, anunciou nesta quarta-feira, 18, o reforço de mais 10 novos leitos de UTI disponibilizados pelo Ministério da Saúde (MS) para aumentar a capacidade instalada nas unidades de referências, diante do atual cenário epidemiológico do país no enfrentamento do Covid-19. Três casos de coronavírus no Acre já foram confirmados.

Esses leitos são do pacote de contratação de 2 mil leitos de UTI, na preparação para assistência aos pacientes que apresentem gravidade nos casos do Covid-19 em todo o país. Além disso, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) também divulgou a liberação de R$ 1,2 milhão em recursos federais para o reforço do plano de contingência, no enfrentamento do novo coronavírus. Recurso que será investido na aquisição de insumos, como novos kits de teste, máscaras, entre outros itens de suportes as unidades de saúde do município.

“Nós vamos instalar nos próximos dias esses 10 novos leitos. São equipamentos de UTI que serão instalados da forma mais prática possível, versáteis, funcionais e que não necessitam de grandes infraestruturas para serem usados”, destaca a secretária-adjunta de Saúde, Paula Mariano.

A grande maioria dos casos de Covid-19 são mais leves, segundo o que aponta a Organização Mundial da Saúde (OMS), sendo monitorados em casa pela Vigilância Epidemiológica Municipal. Os hospitais devem ser procurados somente em casos de sintomas graves. Se tiver alguma dúvida sobre a sintomatologia, ligar antes para o telefone disponibilizado gratuitamente pela Sesacre para tirar dúvidas: 0800-647-0404.

O secretário de Estado de Saúde, Alysson Bestene, anunciou, em coletiva de imprensa, realizada na terça-feira, 17, com toda a cúpula governamental, que a UPA do Segundo Distrito será a unidade de referência para a coleta de amostras na capital, destacando que o Pronto-Socorro de Rio Branco também estará à disposição para receber as pessoas. No entanto, o recomendando é que a busca pelo teste ocorra somente em casos de sintomas para coronavírus: febre alta, tosse, dor de cabeça e coriza.

“Pessoas cujos exames deram positivo para a Covid-19 não ficarão internadas, elas devem estar em casa, em isolamento domiciliar por ser classificadas em estado leve, a não ser que estejam em estado grave e se enquadrem no grupo de risco (idosos e pacientes com problemas crônicos respiratórios)”, observa.

A Sesacre, por meio de boletim, divulgará, diariamente à tarde, a situação sobre registros e notificações de casos em análise, no estado e no Laboratório Evandro Chagas, em Belém (PA). A pasta orienta ainda que pessoas que chegam de outros estados, ou de outros países, devem ter a sensibilidade de permanecer em isolamento domiciliar por pelo menos sete dias, ainda que não tenham nada. Nesse período, ela deve ficar atenta a eventuais aparecimentos dos sintomas já citados. Em caso contrário, só então, ela deve ir trabalhar ou ir para a escola ou para faculdade.