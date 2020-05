Acre registra mais uma morte por Covid-19; número chega a 39

A assessora da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) afirmou neste sábado, 9, que um dos seis pacientes que deram entrada no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (INTO), veio a óbito vítima do novo coronavírus. Com a morte o Acre chega a 39.

Informações preliminares apontam que a vítima era um idoso internado no Pronto Socorro da capital e que foi levado ao Instituto de Traumatologia e Ortopedia. O paciente infelizmente não resistiu e veio a óbito. Os dados vão ser divulgado no boletim da Sesacre de hoje.