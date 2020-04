Acre registra novo aumento nos casos de coronavírus; estado salta de 50 para 58 infectados

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), informa que houve aumento no número de casos oficiais de contaminação por coronavírus, nesta quarta-feira, 8, no estado. Saltou de 50 para 58 o número de exames que deram positivo, segundo o Centro de Infectologia Charles Mérieux, em Rio Branco.

Dos novos infectados, dois têm grau de parentesco com a idosa de 79, que foi o primeiro caso de morte por Covid-19 no Acre, ocorrida na tarde da segunda-feira, 6. Elas são uma estudante de 20 anos e uma cabeleireira de 40 anos.

As outras seis pessoas, todas também com contato com pessoas conhecidas e que já tinham testado positivo para a doença, são uma bancária de 28 anos e um técnico em farmácia de 42 anos.

De acordo com o Centro Mérieux, o número de casos notificados também aumentou de 663 para 735, entre a terça e esta quarta-feira, 8. Desse total, 604 foram descartados, ou seja, deram negativo para a Covid-19. O número de casos em análise aumentou de 63, na terça, para 73, nesta quarta-feira.

Neste momento, 37 pessoas já receberam alta da doença no estado, o que significa que elas não apresentam mais o vírus no organismo. Duas pessoas morreram por contaminação pelo coronavírus, causador da Covid-19, a mulher de 79 anos já mencionada, e outra idosa, de 75, no final da tarde desta terça-feira, 7.

Rio Branco, 8 de abril de 2020.

Departamento de Vigilância em Saúde da Sesacre