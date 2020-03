Acre segue com 25 casos confirmados de coronavírus e 121 casos em análise

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) informou na tarde deste sábado, 28, que não houve alteração no número de casos confirmados de coronavírus no Acre nas últimas 24 horas. Com isso, os casos oficiais permanecem em 25.

O diretor do Laboratório Charles Mérieux, Andreas Stocker, afirmou que há falta de reagente para realização de todos os exames e que o número de pessoas com coronavírus é bem maior do que o oficial.

Ainda segundo o boletim da Sesacre, os casos que estão em análise subiram de 95 para 121.