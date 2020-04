Acre tem cinco novos contaminados por coronavírus neste domingo

O Acre registra cinco novos casos confirmados oficialmente de contaminação por coronavírus, neste domingo de páscoa, 12 de abril, subindo de 72 para 77 o número de infectados desde o último dia 17 de março, quando os primeiros três casos de Covid-19 foram divulgados.

As informações são do Centro de Infectologia Charles Mérieux, de Rio Branco, numa parceria com a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre).

O estado registra também o terceiro caso oficial de contaminação comunitária, o de uma agricultora de 37 anos, moradora da zona rural do município de Acrelândia e que esteve por várias vezes na cidade.

O contágio comunitário acontece quando a pessoa não sabe de quem pegou o vírus. A agricultora é também o 10º caso da doença no município.

Em Plácido de Castro, uma autônoma de 30 anos que teve contato com pessoa contaminada já conhecida, tornou-se o 5º caso da doença no município.

São de Rio Branco os outros três casos, o de uma autônoma de 36 anos e um autônomo de 68, e o de uma profissional de saúde de 44 anos. À exceção da mulher de 36, que teve contato com caso confirmado, os de 68 e de 44 anos estiveram com uma pessoa suspeita de ter contraído o vírus.

No Acre, até o momento 917 casos foram notificados, sendo que desse total, 736 foram descartados. Outros 104 seguem aguardando o resultado dos exames do laboratório Mérieux. O número de mortes pela doença segue em dois casos.