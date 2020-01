Acre terá R$ 186 milhões para habitação popular em 2020

O Ministério do Desenvolvimento Regional divulgou nesta terça-feira (31) o orçamento das várias modalidades de habitação popular para 2020 no Estados. O Acre terá R$186.630.000,00 no ano que começa amanhã para investimento em programas e sistemas de financiamento como Pró-Moradia, Carta de Crédito Individual, Carta de Crédito Associativo, Apoio à Produção de Habitações, Pró-Cotista, demais operações habitacionais com pessoas físicas e jurídicas e até descontos nos financiamentos a pessoas físicas que passam dos R$31,3 milhões.

Trata-se do Orçamento Operacional do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), referente à área de habitação popular e demais operações habitacionais, para o exercício de 2020.

Para as operaçõs de créditos visando aquisição de imóveis novos, a taxa de juros está fixada nominalmente em 7% ao ano, acrescida do diferencial de juros em favor do Agente Financeiro, limitado, nominalmente, a 2,16% ao ano.