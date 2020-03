Acre vai montar hospital campanha na Arena Acreana para atender pacientes com coronavírus

O governador do Acre, Glaldson Cameli (PP), anunciou durante entrevista a uma emissora de rádio de Cruzeiro do Sul que a equipe de saúde do governo está se preparando para montar um hospital campanha no estádio de futebol Arena Acreana, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo o governador, o objetivo do hospital será atender possíveis pacientes que venham a ser internados contaminados com coronavírus.

O Acre registrou no último domingo (29) mais nove casos de pacientes contaminados com o Covid-19. Ao todo, o estado já contabiliza 34 casos confirmados da doença.

Segundo a Secretaria de Saúde, 31 dos casos são em Rio Branco, 2 em Acrelândia e 1 em Porto Acre.