Acreano compra celular de quase R$ 2 mil pela internet e recebe vela de Natal em pacote

O acreano e editor de vídeo Danilo Pessoa, de 33 anos, foi frustrado com a chegada de uma embalagem que deveria trazer o produto que foi comprado por ele no site Mercado Livre – um aparelho celular da marca Xiaomi, de 128gb.

No pacote estava uma vela de natal dourada. Isso mesmo. O celular que custou R$ 1843 para Danilo, não veio. “Eu nunca imaginei que ia passar por isso”, explicou.

A compra foi efetuada no dia 20 de novembro e o pacote com o “golpe” chegou à sua residência nesta quinta-feira (19). “Eu estava todo empolgado. Quando abri, vi a vela de Natal dourada, mas nada de telefone. Fiquei com muita raiva. Já ouvi relatos sobre situações parecidas, mas nunca pensei que aconteceria comigo”, disse.

No site, o vendedor aparece com o nome de José Roberto do Nascimento, porém, na embalagem, o remetente aparece como Marcelo Oliveira. Danilo fez uma reclamação na plataforma, já que não foi respondido nas duas vezes que tentou entrar em contato com o usuário que seria responsável pelo produto.

“Estou aguardando agora o prazo dado pelo site para uma possível resposta”, finalizou.

FONTE: CONTILNET