Acrelândia e o município com maior número de corona vírus além da capital

Após a confirmação de sete casos de Covid-19 na cidade, a prefeitura de Acrelândia, no interior do Acre, declarou estado de calamidade pública por conta da pandemia. O decreto foi publicado na edição desta quarta-feira (1) do Diário Oficial do Estado (DOE).

A prefeitura já havia decreto um pacote de medidas temporárias para o enfrentamento da emergência de saúde pública por conta do novo coronavírus no município. Uma das medidas foi a suspensão da coleta de entulhos em toda a cidade.

A suspensão não se aplica à coleta aos serviços de limpeza urbana e coleta de resíduos sólidos doméstico ou os produzidos pelo comércio, prestação de serviços e indústrias.

A cidade estava com seis casos confirmados de Covid-19 até esta terça-feira (31), quando a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) divulgou mais um caso positivo da doença. Passando para sete o número de registros de pacientes com coronavírus na cidade, que tem pouco mais de 15 mil habitantes.

O novo paciente confirmado de Acrelândia é uma auxiliar administrativa de 49 anos, que contraiu a doença ao ter contato com uma pessoa que já tinha sido diagnosticada com a Covid-19.

Há casos também em Rio Branco e Porto Acre. A Saúde informou que recebeu 461 casos suspeitos, descartou 378, confirmou 42 e 41 seguem em análise. Dos confirmados, 34 são de Rio Branco; 7 em Acrelândia e 1 em Porto Acre.

Para o decreto de calamidade, a prefeitura considerou ainda que, em decorrência das ações emergenciais para conter o avanço da doença, as finanças e as metas fiscais estabelecidas para 2020 podem ficar comprometidas. Além das metas de arrecadação de tributos, por conta da redução da atividade econômica.

G1