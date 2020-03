Acusado de tentar assaltar lanchonete é baleado na perna por policial

Um homem acusado de tentar assaltar uma lanchonete na rua Adalberto Torres, localizada no Bairro da Paz, foi baleado na perna esquerda, na altura da coxa, na noite desta sexta-feira (20).

De acordo com a polícia, Wilian Thiago dos Santos, de 22 anos, estava com um comparsa e um policial que passava pelo local, ao perceber a ação do suposto bandido, acertou um tiro em sua perna esquerda.

A polícia foi acionada e uma viatura do SAMU básica foi até o local para prestar socorro a vítima, que foi levada para o Pronto Socorro de Rio Branco.