Adolescente é assassinada a tiros e facadas no bairro Santa Inês, em Rio Branco

Amanda Silva, de 17 anos, foi executada na esquina próximo de uma residência localizada próximo ao beco do sarapião no bairro Santa Inês no 2° distrito da capital.

Informações dão conta que a jovem havia saído de casa quando foi abordada por homens armados que efetuaram cerca de 12 facadas na garota e dois tiros. Amanda conseguiu caminhar e pedir ajuda.

O Serviço Móvel de Urgência e Emergência (Samu) esteve no local, mas só poderão arrastar o óbito.

A PM esteve no local, mais ao chegar, os criminosos fugiram do local. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil deverá investigar o caso.