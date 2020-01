Adolescente morre vítima de raio em Cruzeiro do Sul

Um adolescente de nome Denilson, de 15 anos, que morava na comunidade Santa Bárbara, na BR-307, morreu depois de ser atingido por um raio às 15 horas desta quarta-feira, 1.

Um amigo da família conta que chovia forte no local do acidente. Denilson foi atingido pelo raio dentro de casa. Os pais dele, que estavam fora da residência, também sentiram o raio, mas em menor proporção.

Denilson chegou a ser atendido por uma técnica em enfermagem ainda no local e foi trazido para Cruzeiro do Sul em uma caminhonete de amigos, mas chegou sem vida ao Hospital do Juruá. O corpo é velado na Igrejinha da Avenida Copacabana.

Um levantamento feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) apontou que o Acre é o terceiro Estado do Brasil com maior densidade de raios.

Tocantins é o primeiro colocado com 17,1 raios por quilômetro quadrado. Na sequência aparecem Amazonas (15,8), Acre (15,8), Maranhão (13,3), Pará (12,4), Rondônia (11,4), Mato Grosso (11,1), Roraima (7,9), Piauí (7,7) e São Paulo. A vegetação e as condições climáticas da Amazônica interferem diretamente nesses fenômenos.