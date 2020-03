Advogada com coronavírus é transferida para UTI do PS e segue entubada

A advogada acreana Isabella da Silva, de 37 anos, uma das primeiras pessoas diagnosticadas com coronavírus no estado, segue respirando por ventilação mecânica (entubada), mas desta vez na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-socorro de Rio Branco, como confirmou a Secretaria de Saúde (Sesacre) ao ContilNet.

Isabela, que estava na UTI do Pronto Atendimento da Unimed em Rio Branco, foi transferida na noite desta sexta-feira (28) para o PS. A Sesacre informou que o quadro é estável e que a mudança de um espaço para outro se deu pela melhor estrutura do Hospital de Urgência para atender o caso.

Isabella foi infectada em Fortaleza, durante agenda de trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A piora se deu em decorrência de quadro de pneumonia viral. Até o momento, 23 casos já foram confirmados no estado.