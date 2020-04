Após depoimentos, justiça manda soltar filho e cunhado do deputado Manoel Moraes

ac24horas

O juiz Cloves Augusto, da 4 ° Vara Criminal de Rio Branco, expediu no final da tarde desta terça-feira, 14, o alvará de soltura dos empresários Cristian Sales e Manoel de Jesus, filho e cunhado do deputado Manoel Moraes (PSB). A liberação ocorreu após o delegado que preside as investigações da Operação Mitocôndria, Alcino Júnior, e o representante do Ministério Público, não apresentarem nenhum questionamento quanto a liberação da dupla que é investigada num suposto esquema no desvio de recursos da merenda escolar no Acre.

O ac24horas apurou que o mesmo tratamento dos demais cinco detidos, que após interrogatório, também foram liberados, também foi dado aos.membros da família do parlamentar. Resguardadas as provas e produção de elementos para investigação, ouvidos sem que tivessem contato uns com os outros, não a porque mantê-los presos, enterram os investigadores que no início dos depoimentos ainda cogitaram um pedido de prisão preventiva, que não de cumpriu.

Cristian e Manoel ficaram presos na Sede do DEIC, na Cadeia Velha, desde sábado, 11, quando se entregaram as autoridades. O filho do parlamentar depôs na segunda-feira, 13, no período da tarde e na parte da manhã desta terça-feira, 14. Já o cunhado, Manoel, foi ouvido durante a tarde de hoje.

Antes mesmo do filho e cunhado se entregar as autoridades, a defesa já tentava um Habeas Corpus que foi negado na última sexta-feira pelo desembargador Pedro Ranzi. Um novo HC havia sido protocolado na Câmara Criminal do Tribunal de Justiça que iria analisar o caso na quinta-feira, 16, mas o magistrado que mandou prende-los temporariamente mandou solta-los após o colhimento dos depoimentos.