Após mortes, polícia deflagra Operação Fecha Fronteira e cerca Rio Branco com 11 barreiras

A Polícia Militar iniciou nesta sexta-feira (3) a Operação Fecha Fronteira, que visa combater roubos de veículos que tenham os país vizinho a Bolívia como destino. “São onze pontos de abordagem com o objetivo de reprimir roubo e furtos de veículos, bem como ações de criminosos que envolvam assassinatos de rivais faccionados”, explicou o coronel Paulo Cézar, secretário de Estado de Segurança.

“Começou pelo município de Rio Branco, mas se estende ao longo de toda a fronteira do Estado do Acre. Temos também abordagem a pessoas, veículos”, disse o Tenente-Coronel Atahualpa, que está no comando da operação. Um grande aparato policial está mobilizado em todas as pontes de Rio Branco.

Viaturas estão estacionadas e os agentes realizando blitz. Para isso, foram instaladas tendas com banheiro químico. A operação não tem data para terminar. Policiais Civis, Militares e Penais estão nos bairros onde há maior incidência de execuções atribuídas às facções.