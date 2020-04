Após pressão, Santa Juliana vai emprestar 20 leitos de UTI à Sesacre

A polêmica envolvendo os leitos de UTI do Hospital Santa Juliana, enfim, surtiu efeito positivo à sociedade. O governador Gladson Cameli anunciou, durante entrevista coletiva à imprensa, que os 20 leitos sem utilização no hospital católico serão disponibilizados ao governo do Acre.

Segundo o governador do Acre, a cessão será feita “sem custo” para os cofres públicos e os equipamentos poderão ser utilizados, por exemplo, no Estádio Arena Acreana, onde será montado um hospital de campanha, ou até o Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into), onde será montada estrutura de emergência.

A medida do hospital se antecipa a um possível confisco dos equipamentos, e vai de encontro com o que pedia a população, já que o hospital é parte das obras sociais da Diocese de Rio Branco, logo, da igreja católica da região. O hospital demorou em agir, mas, agora, vai ceder os materiais gratuitamente.

A coletiva de imprensa ocorreu no Horto Florestal, em Rio Branco, e contou com a participação do governador Cameli e da prefeita Socorro Neri. Juntos anunciaram as novas medidas tomadas pelo poder público para conter a propagação do novo coronavírus no estado e na cidade, respectivamente.

João Renato Jácome, do Notícias da Hora