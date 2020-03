Após sumiço de galinhas, dono de chácara encontra sucuri de 4 metros no Acre

Uma sucuri de mais de 4 metros foi capturada em uma chácara do Ramal do Vinte e Sete, zona rural de Tarauacá, interior do Acre, enquanto comia as galinhas do local na manhã desta sexta-feira (27).

Após flagrar o animal, o morador foi até o quartel do Corpo de Bombeiros do município pedir ajuda na captura. Os bombeiros resgataram a cobra e soltaram em uma área longe da cidade.

pela manhã ele se deparou com a cobra, uma sucuri de 4,30 metros. Ele foi pessoalmente no quartel pedir ajuda e os bombeiros foram lá fazer a captura. Foi solto em uma área”, disse o major Cláudio Falcão, da assessoria dos bombeiros.

Com informações do G1