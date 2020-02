Após suspeitas, autoridades peruanas descartam presença de coronavírus no país

O diretor do Instituto Nacional de Saúde do Peru anunciou em uma entrevista coletiva que quatro dos pacientes detentores a suspeita de portar o coronavírus foram descartados.

Hans Vasquez acrescentou que os três cidadãos chineses e a mulher peruana, que haviam estado na cidade chinesa de Wuhan, tiveram alta após permanecer em observação por uma semana.

Vasquez disse que, apesar dos resultados, as autoridades de saúde permanecem alertas para lidar com qualquer caso que esteja presente no futuro.

Os pacientes ficaram internados no hospital Casimiro Ulloa, em Miraflores, um dos quarenta e três distritos que formam a Província de Lima, situada na zona costeira do Peru, foram submetidos ao protocolo de vigilância epidemiológica.

Como a região é visitada por acreanos em férias, o vírus poderia chegar ao Estado, porém, com informação, a Secretaria de Saúde afirmou que tomou todas as providências para monitorar a possibilidade de circulação do vírus e já definiu todo um protocolo que vai ser seguido por todas as unidades de saúde.