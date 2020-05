Área de Preservação Ambiental Está Sendo Invadida No do Sinteac.

Uma área de preservação ambiental, no ramal do Sinteac está sendo invadida. Os invasores estão espalhados por toda extensão do ramal, derrubando árvores, ateando fogo e construindo barracos.

Um casal chegou cedo a área de invasão, em busca de um terreno, mas ao saber dos valores desistiu. O casal não quis gravar entrevista, mas revelou que os preços dos terrenos variam de seiscentos a seis mil reais, e o pior, sem nem uma garantia, por se tratar de uma área de invasão.

As habitações irregulares causam vários transtornos, tanto para o poder público quanto para os futuros moradores, além de ser crime, sendo ilegal, mesmo com a construção feita, também não pode ligar água e luz. Além disso, é crime vender terreno público e sem registro do município.

Um alerta é quem for adquiri terreno deve antes verificar a situação do local é fácil encontrar barrocos sendo erguido e parte do material encostado, telhas, janelas e perna-mancas.

Nessa área de preservação ambiental encontramos dona Maria Lizete, que mora com a família há mais de três anos. Ela disse que foi expulsa de sua casa, no bairro sobral por isso ocupou o terreno. Aqui ela planta macaxeira, milho, frutas e verduras, para tirar o sustento da família. Ainda revoltada, ela conta porque ocupou a área verde.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento