Arena Acreana será sede da Copa do Brasil; estádio passou por revitalização

Após um processo de reparos, realizado nos últimos meses, a Arena Acreana vai ser palco da Copa do Brasil quem garantiu foi Thiago Caetano, secretário de Assuntos Estratégicos do Estado.

Em entrevista à Agência de Notícias do Acre, o secretário falou dos processos de revitalização que a arena sofreu e falou da novidade. “Cumprimos as principais exigências do Ministério Público com base no Estatuto do Torcedor e, semana que vem, vamos estar organizando um ato simbólico para apresentação dessas melhorias no estádio, que vai acontecer durante a realização do jogo entre Galvez e Vila Nova de Goiás, na Copa do Brasil deste ano”, explicou.

A obra foi garantida pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) e custou o equivalente a R$ 1,2 milhão. O estádio tem capacidade para 20 mil pessoas e 34 mil metros quadrados.