Bandido coloca arma de fogo na cabeça de motorista de ônibus e rouba dinheiro do caixa

Nem na pandemia os roubos cessam nos ônibus de transporte coletivo na capital. O alvo na noite desta quinta-feira (7) foi o ônibus que faz a linha do Jequitibá, no bairro Calafate, em Rio Branco.

Segundo o motorista, o bandido entrou no ônibus quando os últimos passageiros foram deixados na parada final do Conjunto Jequitibá. Ainda com a presença de algumas pessoas ao lado do ônibus, o criminoso não se intimidou foi até o motorista mostrou o revólver e anunciou o assalto. Em seguida, o assaltante colocou a arma na cabeça do trabalhador, roubou cerca de 84 reais em espécie do caixa, desceu do ônibus e fugiu correndo.

O motorista se deslocou com o veículo até a Delegacia de Flagrantes (Defla) e registrou o boletim de ocorrência. A Polícia Militar foi acionada e não conseguiu encontrar o criminoso. O caso será investigado pela Polícia Civil.