Barco afunda com mais de 17 toneladas de mercadoria no Rio Juruá

Juruá online

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão analisando informações sobre o naufrágio de um barco. A embarcação saiu de Cruzeiro do Sul no início da noite de domingo (22) e naufragou próximo ao município de Rodrigues Alves. Outro barco afundou no Rio Môa em Mâncio Lima e um terceiro em Jordão.

“Eu estava no porto, quando vim deixar uma feira nesse batelão que afundou. Tinha muita mercadoria, ia bastante carregado. Enquanto tá cabendo, eles vão colocando”, falou o catraieiro Francisco Rodrigues.

Muitas mercadorias que foram perdidas foram recolhidas por pessoas que estavam no porto no momento do acidente. O comandante do corpo de bombeiros em Cruzeiro do Sul, capitão Oliveira, enfatizou que imprudências podem levar a acidentes fatais.

“Fazemos uma campanha preventiva, mas ainda notamos que os transportadores de mercadorias para os outros municípios, ainda são de certa forma imprudentes, pois carregam demais a embarcação. O Rio Juruá é perigoso pois tem muita onda e redemoinho, que podem causar um naufrágio”, enfatizou o comandante do Corpo de Bombeiros em Cruzeiro do Sul, capitão Oliveira.