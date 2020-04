Boletim Sesacre desta quarta-feira, 1º, sobre o coronavírus

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), informa que mais um caso deu positivo para coronavírus no Acre, aumentando de 42 para 43 o número de casos confirmados para a doença, nas últimas 24 horas.

As informações são do Centro de Infectologia Charles Mérieux, de Rio Branco. O novo caso é de uma mulher de 35 anos, técnica de enfermagem que se contaminou de outra pessoa que já havia testado positivo no município de Acrelândia.

Agora, são oito casos confirmados de contaminação por Covid-19 em Acrelândia. Os dois primeiros foram registrados no domingo, 29, aumentou para quatro na segunda-feira, 30, mais um na terça-feira, 31, e o último, nesta quarta-feira, 1º.

O número de notificações em todo o estado subiu de 461 para 527 casos, das quais 416 deram negativo como resultado para a Covid-19. O número de exames que estão em investigação também subiu de 41 para 68, nesta quarta-feira, 1º.

A partir de agora, a Sesacre informará o número de pessoas que tiveram alta da doença, ou seja, que foram curadas. Além das primeiras dez já divulgadas, nesta terça-feira, 31, outras seis já estão sem o vírus, perfazendo um total de 16 pessoas que venceram a doença no estado.

Rio Branco, AC, 1º de abril de 2020.

Departamento de Vigilância em Saúde da Sesacre