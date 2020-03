Boletim Sesacre desta segunda-feira, 30, sobre o coronavírus

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), informa que subiu de 34 para 41 o número de casos confirmados de contágio por coronavírus oficialmente no Acre, nesta segunda-feira, 30.

O fato novo é que surgiram mais quatros casos de contaminação no município de Acrelândia. No domingo, eles eram dois casos apenas. Agora, são seis pessoas daquele município com exames que deram positivo no Centro de Infectologia Charles Mérieux, em Rio Branco: um tratorista de 30 anos, um profissional de Saúde de 34, um servidor público de 54 anos e um professor de 55.

Os outros três casos confirmados são de Rio Branco, de uma dona de casa de 37 anos, de uma profissional de Saúde de 39 e de um empresário de 21 anos.

Todos os contaminados tiveram contato com pessoas com casos já confirmados no estado.

No domingo, nove casos tinham sido confirmados pelo Centro Mérieux. Agora, na segunda-feira, 30, eles são mais sete, perfazendo 16 novos casos positivos em 24 horas.

No Acre, até o momento foram notificados 440 casos, sendo que destes, 336 foram descartados porque deram negativo para a Covid-19. O número de exames que estão em investigação diminuiu de 80, no domingo, para 63 nesta segunda-feira, 30.

Rio Branco, AC, 30 de março de 2020.

Departamento de Vigilância em Saúde da Sesacre