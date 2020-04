Boletim Sesacre deste domingo, 5, sobre o coronavírus

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), informa que mais dois casos testaram positivo para coronavírus, subindo de 46 para 48 o número de casos confirmados no estado, neste domingo, 5, com base nas informações do Centro de Infectologia Charles Mérieux, em Rio Branco. Os dois casos confirmados são de duas mulheres aposentadas, uma de 81 anos e outra de 75. As duas tiveram contato com outros casos positivos.

O número de casos notificados subiu de 617 para 628. Dos casos, 477 foram descartados, ou seja, que testaram negativo para Covid-19. O número de casos em análise diminuiu de 106 para 103, neste domingo.

Mais três pessoas receberam alta da doença, além das 23 já divulgadas anteriormente. Assim, o Estado registra que de 48 pessoas com Covid-19, 26 delas já não apresentam o vírus no organismo.

Rio Branco, AC, 5 de abril de 2020.

Departamento de Vigilância em Saúde da Sesacre