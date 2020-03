Bolívia confirma primeiros casos de coronavírus no país

O Ministério da Saúde da Bolívia anunciou os dois primeiros casos de coronavírus no país. Se tratam de duas mulheres, moradoras de Santa Cruz de La Sierra e Oruro, que viajaram recentemente para a Itália, onde contraíram a doença.

A cidade boliviana é um dos principais destinos de brasileiros em busca do curso de medicina. Estima-se que vivam na região cerca de 15 mil cidadãos brasileiros. Com a confirmação da Bolívia, já são 12 os países da América Latina com casos da doença.

O Ministério da Saúde do Brasil deve atualizar o número de casos confirmados nesta quarta-feira, 11. No Acre, três casos que estavam em investigaram forma descartados, já que os exames deram negativo.