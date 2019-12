Bombeiros resgatam mais uma vítima de afogamento em Tarauacá

Mais uma vítima de afogamento foi confirmada no Acre, desta vez num açude localizado próximo a BR-364, sentido Tarauacá-Cruzeiro do Sul. A equipe do Corpo de Bombeiros que resgatou o cadáver ainda não identificou o nome da vítima, mas sabe-se que se trata de um pescador conhecido pelo apelido de “Capilé”. O acidente aconteceu no final da tarde desse sábado (28).

“Capilé” estaria com um grupo de pescadores num açude situado dentro de uma fazenda na região. Testemunhas relataram aos militares que a rede de pesca que estava sendo usada na pescaria havia ficado presa em galhos. Foi então que a vítima mergulhou para desprender a rede.

A rede de pesca foi solta, mas Capilé não retornou. O grupo acionou os bombeiros ao local e após muitas horas de buscas, o corpo da vítima foi encontrado neste domingo, por volta das 9 horas.

Segundo os militares, Capilé aparenta ter por volta de 35 anos. “Por não portar documentos, não conseguimos dados mais precisos, ainda estamos investigando os dados”, informou o porta-voz do Corpo de Bombeiros no Acre, Major Cláudio Falcão.

Falcão explica que têm ocorrido muitos afogamentos nesta época do ano e sem as campanhas de orientação poderia haver números bem mais elevados. “Mesmo assim é sempre lamentável quando acontecem mortes por afogamentos”, lamenta o major.