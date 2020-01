Bope prende dois criminosos com arsenal de armas e drogas na Vila do V, em Porto Acre

Homens do Batalhão de Operações Especiais (Bope), apreenderam na madrugada desta segunda-feira (27) armas de fogo, drogas e munições na Vila do V, município de Porto Acre. Na ação, duas pessoas foram presas.

Uma denúncia anônima deu conta que na região da Vila do V transitavam foragidos dos presídios do Acre. A equipe se deslocou ao endereço e encontraram sete armas de fogo,drogas, material para preparo do entorpecente e munições de variados calibres. “Todo o material apreendido foi encaminhado à delegacia, juntamente com as pessoas presas na ocorrência”, informou o Bope.

(Ascom PM)